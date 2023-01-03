"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на Рождество. Они будут курсировать с 6 по 8 января. Расписание поездов уже есть.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Список дополнительных рейсов:

180/179 Киев - Днепр : отправление 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре; обратный рейс в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05;

: отправление 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре; обратный рейс в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05; 1 91/192 Киев - Львов : будет отправляться 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 будет во Львове; обратно 8 января в 08:06, в Киеве будет в 15:38.

: будет отправляться 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 будет во Львове; обратно 8 января в 08:06, в Киеве будет в 15:38. 176/175 Киев - Кривой Рог : отправление 8 января в 06:19 из Киева. Поезд будет следовать через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07 в конечную точку. Обратно - в тот же день в 08:09, в Киев прибытие в 16:26;

: отправление 8 января в 06:19 из Киева. Поезд будет следовать через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07 в конечную точку. Обратно - в тот же день в 08:09, в Киев прибытие в 16:26; 104/103 Киев - Харьков : отправление будет 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно поезд будет идти в тот же день в 10:48, в Киеве по графику будет в 18:41.

: отправление будет 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно поезд будет идти в тот же день в 10:48, в Киеве по графику будет в 18:41. 168 Львов - Одесса: отправление 8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

Также в компании напомнили, что до 8 января курсирует прямой рейс Интерсити+ в Славское "Лыжный экспресс" №745.

Поезд отправляется из Киева ежедневно в 05:59 и прибывает в Славское в 13:55. Обратно рейс будет отправляться в 14:10 и прибывать в столицу в 22:07.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" на новогодние и рождественские праздники вернула "Буковельский экспресс".

Также сообщалось, что теперь снова курсирует утренний Hyundai из Киева во Львов.