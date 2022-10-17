В понедельник, 17 октября, пассажиры, которые не успеют вовремя сесть на поезд из-за воздушной тревоги, смогут осуществить по своему билету поездку на следующем поезде того же направления.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Вниманию пассажиров, ожидающих завершения воздушной тревоги в укрытиях и тем, которые не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки следующим поездом того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого", - говорится в сообщении.

Тем временем все поезда отправляются по графику, несмотря на то, что утром Киев атаковали дроны-камикадзе.

Напомним, что в Киеве из-за атаки дронов все учебные заведения перевели на дистанционный режим.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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