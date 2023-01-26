Утром в четверг, 26 января, во время воздушной тревоги, в направлении Киева было выпущено более 15 крылатых ракет, все они были сбиты.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале.

При этом КГВА призывает оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Вместе с тем, после сообщений КГВА в столице прогремел взрыв. О нем сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также призвал оставаться в укрытиях.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, ожидается, что во время сегодняшней атаки РФ по Украине будет выпущено более 30 ракет.

Между тем, в Виннице работала ПВО. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о сбитии первых ракет.

Тем временем, в Киеве из-за тревоги закрыли наземные станции метро. На остановках очереди, много людей укрываются в подземке.

Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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