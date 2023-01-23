Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул показал фото прожекторов для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Фото он опубликовал в соцсетях, отметив, что жители города уже успели обратить внимание на лучи в небе.

"Кривой Рог. Это не лазерное представление. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами". P.S. Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях", - пояснил Вилкул.

Как писала "Страна", утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, изначально было известно о 2 погибших и 8 раненых. Позже количество раненых и погибших возросло.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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