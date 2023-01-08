В городе Апостолово Криворожского района задержали местного жителя за сбыт оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в своем Facebook.

"На одной из улиц города подозреваемый пытался продать гранатомет "РПГ-18", гранаты "РГД-5" и "Ф-1" с запалами, а также 120 патронов калибра 5.45 мм", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 56-летнего мужчину. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что на Закарпатье за "крышевание" нелегального сбыта подакцизных товаров задержали сотрудника Бюро экономической безопасности и местного депутата.

Тем временем война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.