На Закарпатье за "крышевание" нелегального сбыта подакцизных товаров задержаны сотрудник Бюро экономической безопасности и местный депутат.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Они собирали взятки с предпринимателей, давая им право свободно торговать электронными сигаретами. Подозреваемые задержаны после получения взятки в 6 тысяч долларов.

"Чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные взятки он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет", - говорится в сообщении СБУ.

За "крышевание" нелегального бизнеса чиновник требовал с коммерсантов платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты. Причем должностное лицо пыталось максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов, пишет СБУ.

В настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В феврале прошлого года в Украину пытались ввезти 7 тонн контрафактных электронных сигарет стоимостью свыше 16 миллионов.

Также "Страна" писала, как СБУ задержала замглавы Одесской ОВА по подозрению в получении крупной взятки.