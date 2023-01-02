Полиция подтвердила информацию по поводу сегодняшней стрельбы и погони в Днепре.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на представителя пресс-службы патрульной полиции региона Павла Карманова.

По его словам, сегодня после обеда патрульные полицейские получили сообщения граждан о том, что водитель "Ситроен", которая, вероятно, была в нетрезвом состоянии, неадекватно ведет себя за рулем.

При отработке информации патрульные заметили указанный легковой автомобиль, в салоне которого, как впоследствии оказалось, находился ребенок.

Водитель не выполнила требования полицейских об остановке и на большой скорости пыталась скрыться. При этом создавала аварийные ситуации и повредила два служебных автомобиля.

В дальнейшем она заехала на территорию церкви, где начала на большой скорости ездить по кругу. Для остановки транспортного средства полицейские применили табельное огнестрельное оружие.

Сообщается, что мальчика передали отцу. Его мать - задержали.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейские со стрельбой догоняли пытавшийся скрыться ВАЗ. Погоня в духе игры GTA произошла на Днепровской набережной.

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