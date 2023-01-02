В Днепре перед храмом произошла перестрелка при участии полицейских. Предварительно, полицейские задерживали Citroen, в авто находилась женщина с ребенком.

Об этом пишут телеграм-каналы Днепра.

Сообщается, что в ходе погони авто удалось заблокировать двумя полицейскими машинами, но женщина их "растолкала" и въехала на территорию церкви.

Также очевидцы публикуют видео до аварии, снятое на видеорегистратор случайным водителем. На видео женщина находится в состоянии истерики и грубо нарушает правила дорожного движения, перекрыв дорогу.

Предварительно, она могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Судя по фото авто после аварии, полицейские стреляли по колесам, переднее колесо спущено, есть пулевое отверстие на передней двери.

Официальной информации по поводу инцидента пока нет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.