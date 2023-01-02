Мэр Днепра Борис Филатов предложил распространить декоммунизацию и дерусификацию на еду и отказаться от салатов "оливье" и "селедка под шубой".

Об этом он написал в своем телерам-канале.

"Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "геть вид Москвы", - написал Филатов.

В то же время мэр Днепра готов отстаивать право холодца находиться на новогоднем столе.

"Его могу неделю есть", - заявил Филатов.

Напомним, ранее Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.

Также сообщалось, что в Днепре улицу Шмидта переименовали в честь Степана Бандеры.

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