Филатов предложил отказаться от салатов "оливье" и "селедка под шубой"
Мэр Днепра Борис Филатов предложил распространить декоммунизацию и дерусификацию на еду и отказаться от салатов "оливье" и "селедка под шубой".
Об этом он написал в своем телерам-канале.
"Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле "геть вид Москвы", - написал Филатов.
В то же время мэр Днепра готов отстаивать право холодца находиться на новогоднем столе.
"Его могу неделю есть", - заявил Филатов.
Напомним, ранее Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.
Также сообщалось, что в Днепре улицу Шмидта переименовали в честь Степана Бандеры.
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