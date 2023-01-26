Дрон-камикадзе "Шахед". Фото: t.me/oko_original

В ночь с 25 на 26 января россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. По столице было запущено несколько десятков "шахедов". 

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА в телеграм-канале. 

По его словам, в воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских дронов. 

По оперативной информации, на протяжении дня есть высокая вероятность повторных воздушных атак врага. 

"При объявлении воздушной тревоги направляйтесь в укрытия. Берегите себя и близких", -  заявил Сергей Попко.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 января РФ атаковала Украину 24 дронами-камикадзе. По предварительной информации, все иранские беспилотники были сбиты Вооруженными силами Украины. Большая часть из них - в центральной части страны. 

Также мы писали о том, что в ночь с 25 на 26 января россияне атаковали Днепропетровскую область. По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в результате атаки зафиксировано попадание по промышленному предприятию. К счастью, обошлось без жертв. 

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