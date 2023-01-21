Войска РФ активизировали разведку с помощью беспилотников Это может свидетельствовать о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

Такое предположение в эфире телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, россияне всегда системно подходят к разведке и проводят ее регулярно, а ВСУ фиксируют и заземляют дроны противника. Но сейчас они заметно активизировались.

"Мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - пояснила Гуменюк.

На вопрос, что именно разведывает противник, она ответила, что объекты критической инфраструктуры.

"Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак заглушить и достичь результатов", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве в Черном море количество российских кораблей уменьшилось: там находятся пять ракетоносителей вместо шести, поскольку подлодка ушла в пункт базирования. Гуменюк объяснила, что причиной этому могут быть какие-либо проблемы у противника, штормовая погода или необходимость переснарядиться.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и тех, из которых и запускают дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому, как и мы готовы. Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", - сказала Гуменюк.

Вчера она заявляла, что в Черном море находятся шесть российских ракетоносителей, в том числе два подводных, с общим залпом из 40 "Калибров".

Напомним, последняя по счету массированная атака была 14 января.