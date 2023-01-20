В Черном море продолжает находиться 6 российских ракетоносителей (в том числе два подводных) с общим залпом из 40 "Калибров".

Об этом сообщает спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она предупреждает об угрозе единичного или массированного ракетного обстрела, поскольку наблюдается еще и активность российской авиации.

"Корабельная группировка продолжает держаться почти в том же составе, хотя некоторая ротация нами наблюдается, это определенным образом связано со штормом. Определенная активность авиации также наблюдается. Несмотря на то, что они заявляли, что это будут "учения", но учебно- тренировочный полет может превратиться в нападение", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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