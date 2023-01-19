По состоянию на четверг, 19 января, суммарный залп российской группы кораблей в Черном море составляет 40 ракет, в море 11 российских боевых кораблей.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграм-канале.

"В Черном море – 11 вражеских кораблей. Среди них – 6 ракетоносителей, из которых 2 – подводных. Общий залп – 40 "калибров", - написал Братчук.

На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Отметим, что вчера суммарный залп составлял 44 ракеты, а количество носителей - 6.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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