РФ вывела в Черное море 16 военных кораблей, в том числе 6 ракетоносителей - ВМС Украины
В Черном море на утро среды, 18 января, находится 16 кораблей противника, в том числе и шесть ракетоносцев. Суммарный возможный залп составляет 44 "калибра".
Об этом сообщают в Военно-морских силах Украины.
В Азовском море находятся два российских корабля на боевом дежурстве.
В Средиземном море российские войска удерживают девять кораблей, пять из них являются носителями ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.
Ранее сообщалось, что в оперкомандовании "Юг" оценили вероятность новой атаки. Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что ракетная опасность остается актуальной.
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