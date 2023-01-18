РФ вывела в Черное море 16 военных кораблей, в том числе 6 ракетоносителей - ВМС Украины

В Черном море на утро среды, 18 января, находится 16 кораблей противника, в том числе и шесть ракетоносцев. Суммарный возможный залп составляет 44 "калибра".

Об этом сообщают в Военно-морских силах Украины.

В Азовском море находятся два российских корабля на боевом дежурстве.

В Средиземном море российские войска удерживают девять кораблей, пять из них являются носителями ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.

Ранее сообщалось, что в оперкомандовании "Юг" оценили вероятность новой атаки. Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что ракетная опасность остается актуальной.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.