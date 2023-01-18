В ближайшие дни президент РФ Владимир Путин, вероятно, может объявить о второй волне мобилизации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своей аналитической сводке.

По мнению американских аналитиков, Путин любит использовать символические даты для обращения, поэтому 18 января в день 80-летия советских войск, прорывающих нацистскую блокаду Ленинграда, он может воспользоваться возможностью, чтобы объявить мобилизацию либо войну с Украиной.

"Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных мероприятиях Путина, намеченных на середину января", - считает ISW.

Известно, что сегодня Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее появилась информация, что в РФ объявят вторую волну мобилизацию и что в этот раз могут призвать 500 тысяч человек.

Ожидается, что это связано с планами РФ о новом масштабном наступлении в Украине этой весной.

При этом в Кремле до сих пор утверждали, что последние слухи о новой волне мобилизации в РФ не соответствуют действительности, хотя приказ о мобилизации продолжает действовать.