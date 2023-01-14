Западная разведка подтверждает данные украинских коллег, что президент РФ Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times.

По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель.

Это позволит к апрелю отправить на фронт до полумиллиона человек. Замысел - по подсохшим после весенней распутицы дорогам организовать новое масштабное наступление.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", — цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Отметим, что официально российские власти опровергают намерения объявить новую волну мобилизации.

Ранее в ВСУ заявили, что РФ посредством вероятной будущей мобилизации надеется поддержать динамику боевых действий в Украине и даже задумывается о будущем возможном наступлении.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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