На сегодняшний день нет нужды в массовой мобилизации, но все будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона в четверг, 5 января.

"У нас нет такой большой потребности в людях, как в России. У нас есть потребность в оружии, в технике, оснащении. Поэтому то, что добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть.

Мы пополняем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которых нам нужно для тех или иных задач, но в такой массовой мобилизации на сегодняшний день – я не вижу необходимости", – пояснил Резников.

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