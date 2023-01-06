Закон об усилении ответственности военнослужащих предложило военное руководство из-за проблем с дисциплиной, которые устраивали проплаченные россиянами подстрекатели.

Об этом сообщил в интервью Елене Фроляк министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте.

Когда кто-нибудь дезертирует с поля боя, в этот момент его товарищи погибают. Это вопрос сохранения жизни наших военных и выживания не просто Вооруженных сил, а всей страны. Поэтому я доверяю генералу Залужному, Генштабу, нашему военному командованию и поддерживаю их в этой просьбе", - рассказал Резников.

Напомним, петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому ветировать принятый Верховной Радой закон 8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных, набрала более 25 тысяч голосов за сутки.

Ранее мы писали, что главком ВСУ Валерий Залужный поддержал принятый Верховной Радой закон об усилении ответственности военнослужащих за самовольный уход из воинской части или с места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Он заявил, что проблема дезертирства в ВСУ есть, и он работает над ее устранением.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему закон об ужесточении ответственности военных поддержал Валерий Залужный и за что его критикуют.