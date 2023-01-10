В ВСУ считают, что РФ посредством вероятной будущей мобилизации надеется поддержать динамику боевых действий в Украине и даже задумывается о будущем возможном наступлении.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, мобилизация в РФ направлена на то, чтобы сохранить динамику боевых действий, а не улучшить положение российской армии.

"Потому что главным их ресурсом остается личный состав, поэтому для них необходима мера, чтобы поддерживать градус войны и такую динамику, надеясь получать какие-то тактические успехи, и, возможно, задумываясь о предстоящем стратегическом наступлении", - сказал он.

При этом, по словам Череватого, сложно представить такую картинку только за счет личного состава российской армии.

По данным украинской разведки, 15 января в России стартует вторая волна мобилизации, призовут полмиллиона граждан.

При этом в Кремле недавно опровергли информацию о скорой новой волне мобилизации в РФ. "Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.