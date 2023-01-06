В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что Россия планирует мобилизовать еще 500 тысяч солдат.

Об этом в комментарии The Guardian рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, для того чтобы сформировать военные подразделения, россиянам нужно примерно два месяца. В то же время, их успех будет зависеть от того, как хорошо их оснастят и научат.

Также многое будет зависеть от дальнейших поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

Украина ожидает, что очередную волну мобилизации в России объявят 15 января, после зимних праздников.

"Они делают акцент на количестве людей и техники и надеются победить нас", - добавил он.

До сих пор в России публично заявляли, что мобилизовали 300 тысяч человек.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация, которую провела Россия, была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.

Ранее мы писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.