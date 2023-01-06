Вадим Скибицкий. Фото: gur.gov.ua

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что Россия планирует мобилизовать еще 500 тысяч солдат.

Об этом в комментарии The Guardian рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, для того чтобы сформировать военные подразделения, россиянам нужно примерно два месяца. В то же время, их успех будет зависеть от того, как хорошо их оснастят и научат.

Также многое будет зависеть от дальнейших поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

Украина ожидает, что очередную волну мобилизации в России объявят 15 января, после зимних праздников.

"Они делают акцент на количестве людей и техники и надеются победить нас", - добавил он.

До сих пор в России публично заявляли, что мобилизовали 300 тысяч человек.

РФ планирует мобилизовать 500 тысяч солдат

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация, которую провела Россия, была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.

Ранее мы писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.

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