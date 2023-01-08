Никакой обязательной мобилизации украинских женщин-медиков нет и до 2026 года не предвидится.

Об этом заявила в видеообращении заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Нет мобилизации и для женщин других профессий, призыв которых, по украинскому законодательству, может быть только добровольным. По данным, которые приводит Маляр, на фронте сейчас находится 5 тысяч украинских женщин.

"Все они там - по их согласию", - заявила замминистра обороны.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла в целом закон №482 о добровольном воинском учете женщин. Согласно документу, женщины, имеющие медицинскую профессию или специальность, должны стать обязательно на военный учет. А женщины, имеющие специальность из перечня Минобороны, могут стать на учет по желанию.

Еще до принятия закона министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.

Также мы писали, что на днях Алексей Резников заявил, что на данный момент нет нужды в массовой мобилизации, но все будет зависеть от ситуации на фронте.