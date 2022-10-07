Верховная Рада приняла в целом закон №482 о добровольном воинском учете женщин. Согласно документу, женщины, имеющие медицинскую профессию или специальность, должны стать обязательно на военный учет. А женщины, имеющие специальность из перечня Минобороны, могут стать на учет по желанию.

Формулировка статьи по учету следующая:

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных".

Напомним, 7 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.

28 сентября приказ об отсрочке воинского учета для женщин был опубликован официально.

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