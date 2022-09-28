Приказ об отсрочке женского воинского учета на год опубликован официально. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

Приказ можно найти в издании "Официальный вестник Украины", которое выходит под эгидой Минюста. Там публикуются все документы, которые регистрируются в министерстве. В том числе там опубликован приказ главы Минобороны Алексея Резникова об отсрочке военного учета женщин до 1 октября 2023 года.

Ранее в Сети развернулись споры о том, что обещанная Минобороны отсрочка так и не состоялась юридически.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении добровольный воинский учет для женщин.

Также мы писали, что при этом на горячей линии Минобороны не знают о приказе про перенос на год начала постановки женщин на воинский учет.

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