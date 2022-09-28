Приказ об отсрочке воинского учета для женщин опубликован официально
Приказ об отсрочке женского воинского учета на год опубликован официально. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.
Приказ можно найти в издании "Официальный вестник Украины", которое выходит под эгидой Минюста. Там публикуются все документы, которые регистрируются в министерстве. В том числе там опубликован приказ главы Минобороны Алексея Резникова об отсрочке военного учета женщин до 1 октября 2023 года.
Ранее в Сети развернулись споры о том, что обещанная Минобороны отсрочка так и не состоялась юридически.
Напомним, что Верховная Рада поддержала в первом чтении добровольный воинский учет для женщин.
Также мы писали, что при этом на горячей линии Минобороны не знают о приказе про перенос на год начала постановки женщин на воинский учет.
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