Верховная Рада в среду, 21 сентября, приняла в первом чтении законопроект о добровольном женском воинском учете. Исключение - медики. Они будут ставиться на воинский учёт в обязательном порядке.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Теперь формулировка по учету женщин звучит так:

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

По словам нардепа Ярослава Железняка, закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Напомним, ранее появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательной постановки женщин на воинский учёт до 1 октября 2023 года.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".