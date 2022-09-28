На горячих линиях Минобороны женщинам отвечают, что ничего не знают о приказе, которым обязательная постановка женщин на воинский учет переносится с 1 октября 2022 на 1 октября 2023 года.

Об этом написал нардеп Макс Бужанский в своем телеграм-канале.

При этом Бужанский сообщает, что приказ №259 действительно существует.

"Прилагаю скрин карточки регистрации в Едином госреестре нормативно-правовых актов и скрин той части указа из этого реестра, которая вас волнует", – написал он.

Нардеп пообещал, что "дней через 10" будет принят законопроект №6482, который урегулирует вопрос "женского призыва" на уровне закона.

Напомним, ранее Рада уже поддержала в первом чтении добровольный воинский учет для женщин.

Также мы писали о том, что Минобороны своим приказом уже отложило на год срок начала обязательной постановки женщин на воинский учет.с

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