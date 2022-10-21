Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном воинском учёте для женщин, принятый Верховной Радой 7 октября.

Официальное название документа - "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Отметка о подписании президентом появилась в карточке законопроекта №6482 на сайте парламента. Зеленский поставил свою подпись 21 октября.

В соответствии с законом женщины в Украине, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военной учетной специальности из перечня, утвержденного Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на воинский учет военнообязанных - но только по собственному желанию.

Исключение составляют женщины с медицинскими специальностями. Им становиться на учёт нужно в обязательном порядке.

"Страна" сообщала, что Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин.

Мы также писали, что 7 сентября года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.