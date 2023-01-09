Спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз опроверг информацию о скорой новой волне мобилизации в РФ.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

"Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - заявил Песков.

Отметим, что о скором возобновлении мобилизации в РФ также говорила украинская разведка. И называла даже конкретные даты - 5 января (но в этот день ничего не произошло), а позже - 15 января.

Кроме того, ранее мы писали о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос о массовой мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте.

При этом никакой обязательной мобилизации украинских женщин-медиков нет и до 2026 года не предвидится, заявила в видеообращении заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.