Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новой волне мобилизации в России.

Цитируют представителя Кремля российские СМИ.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, эти сообщения искусственно распространяют из-за рубежа.

"Тему продолжения мобилизации "искусственно будируют" как из-за рубежа, так и внутри страны, на эту тему президент (России - Ред.) уже сделал все необходимые заявления", - заявил он.

Ранее The Times со ссылкой на данные западной разведки писала, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Кроме того, в ВСУ рассказывали, зачем России нужна новая волна мобилизации. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый считает, что одна из причин - планы РФ о будущем возможном наступлении.

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