В российских учебных частях для мобилизованных создадут гауптвахты для содержания в них военных, задержанных для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Об этом пишут российские СМИ.

Командирам воинских частей даны соответствующие распоряжения, сообщил врио командующего войсками Центрального военного округа Александр Линьков.

По данным The Times, президент РФ Владимир Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек для нового масштабного наступления весной.

Также в ВСУ рассказали, зачем России нужна новая волна мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.