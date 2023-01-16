Россия может начать наступление в Запорожской области весной.

Об этом заявил назначенный россиянами т.н "губернатор" Евгений Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".

Он сказал, что проведение военных действий зимой маловероятно. "Раньше не думаю, что могут произойти", - сказал Балицкий.

Ранее в ВСУ сообщали, что в последнее время наблюдается "определенное усиление подразделений оккупантов" на Запорожском направлении. Там считают, что это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку ВСУ, чтобы затем перейти в контрнаступление.

В то же время "Институт изучения войны" считает, что приоритетное направление российского наступления - север Донбасса, а на запорожском участке РФ готовится к обороне. "Институт" также полагает, что Россия может пойти в контрнаступление на любом из участков фронта.

С начала 2023 года россияне более 600 раз обстреливали Запорожскую область. Погибли 4 человека, еще 7 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.