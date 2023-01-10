В Запорожской области с начала 2023 года из-за обстрелов погибли четыре человека, еще семеро были травмированы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграм-канале.

"С начала года более шести сотен обстрелов по мирным городам и поселкам: четверо погибших и семеро раненых", - написал он.

Также Старух считает, что из-за сильных морозов увеличилась вероятность, что россияне будут интенсивнее проводить разведки боем.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Запорожье кассетными боеприпасами. Были повреждены территории складских помещений.

Также мы писали, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Запорожье и еще два города, об этом сообщал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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