С начала года россияне более 600 раз обстреляли регион. Скриншот из видео

В Запорожской области с начала 2023 года из-за обстрелов погибли четыре человека, еще семеро были травмированы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем телеграм-канале.

"С начала года более шести сотен обстрелов по мирным городам и поселкам: четверо погибших и семеро раненых", - написал он.

Также Старух считает, что из-за сильных морозов увеличилась вероятность, что россияне будут интенсивнее проводить разведки боем.

С начала года в Запорожской области из-за обстрелов погибли 4 человека, еще 7 - ранены

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Запорожье кассетными боеприпасами. Были повреждены территории складских помещений.

Также мы писали, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Запорожье и еще два города, об этом сообщал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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