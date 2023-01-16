Знаменитое кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где похоронены многие представители русской эмиграции первой (после 1917 года) и последующих волн, может закрыться в результате остановки Москвой финансирования его содержания, сообщает Le Monde.

Это подтвердили газете и в посольстве России во Франции.

Как свидетельствует корреспондент Le Monde, на большинстве захоронений размещены небольшие таблички с надписью "Срок действия концессии истек. Для продления или отказа, пожалуйста, свяжитесь с мэрией".

Проблему подтверждает и Николай Лопухин, председатель Комитета по содержанию русских православных могил кладбища. Сообщает об остановке финансирования и посольство России.

С момента подписания соглашения о партнерстве между Москвой и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году Россия заняла место отсутствующих семей и возобновила невыплаченные концессии от их имени.

"Нам повезло, в этом году должно было обновиться всего двадцать два, что очень мало", - сказал Николай Лопухин. Но механизма решения проблемы в дальнейшем пока нет.

Всего на кладбище - 62% только русских могил, оно преимущественно православное.

Русских на этом кладбище начали хоронить с 1927 года. К 1939 году существовало около 50 могил, к 1952 - около 2000. Сейчас есть данные о захоронениях около 15 тысяч русских в 5220 могилах и склепах. Кладбище расположено во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа парижского региона.

Начиная с 1960 года местные власти систематически ставили вопрос о сносе кладбища, мотивируя это тем, что земля нужна для удовлетворения общественных нужд.

Здесь покоятся останки Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Альберта Бенуа, Сержа Лифаря, Андрея Тарковского, Рудольфа Нуреева, княгини Веры Оболенской и князя Феликса Юсупова.

По нормам французского законодательства, любое погребение сохраняется лишь до истечения срока аренды земли.

По русским захоронениям этот срок истекал в 2008 году, пока в ситуацию не вмешалось правительство России и не выделило 692 тысячи евро на содержание и погашение задолженности перед Францией за аренду 648 кладбищенских участков.