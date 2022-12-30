Легендарного Пеле похоронят на крупнейшем в мире вертикальном кладбище, которое построил его друг
Легендарного "короля футбола" Пеле, который скончался в четверг, 29 декабря, похоронят в городе Сантос (Бразилия) на вертикальном кладбище, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее в мире.
Об этом сообщает телеканал G1.
"После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica - кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире, там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья", - говорится в сообщении.
Пеле сам купил место на этом кладбище 19 лет назад. 32-этажное здание построил его друг, аргентинец Хосе Альтстут.
Свой выбор будущего места погребения Пеле объяснял тем, что оно ему показалось не похожим на кладбище и передавало ощущение душевного мира и спокойствия.
Напомним, причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сообщалось в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн".
Ранее "Страна" подробно рассказывала, каким был "король футбола" Пеле и за что он получил такой титул.