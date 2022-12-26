Госпитализированный 82-летний "король футбола" Пеле попрощался с родными и друзьями. Его состояние ухудшилось.

Об этом сообщил в Twitter акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид.

"Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что "его состояние снова ухудшилось", - говорится в сообщении.

При этом авторитетный спортивный журналист Тарик Панжа раскритиковал заявление Халида.



"Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают", - отреагировал Панжа.

Уже месяц легендарный бывший футболист находится в больнице. Два года назад у него диагностировали рак.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970 годов). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Форвард выступал за бразильский клуб "Сантос" (1956–1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975–1977).

Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, в сентябре прошлого года трехкратный чемпион мира перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Лечение опухоли продолжалось и зимой. Футболиста выписывали на Рождество, чтобы он отпраздновал праздник дома.

Однако позднее СМИ писали, что у бывшего спортсмена были обнаружены новые опухоли в кишечнике, печени, а также на начальной стадии в легком.

В начале декабря дочь Пеле Флавия рассказала бразильским журналистам о состоянии здоровья отца.

"Он заболел ковидом. Отец сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в легких. Поэтому он в больнице, получает помощь, но не находится в реанимации", - объяснила дочь легенды футбола.