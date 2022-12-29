Король футбола Пеле умер в возрасте 82 лет после долгой и продолжительной болезни, которая не дала ему зажечь Олимпийский огонь на Играх 2016 года в Рио

Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира.

С конца ноября король футбола находился в больнице в Сан-Паулу (Бразилия), куда его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, отягощенной коронавирусом. После чего Пеле потребовалось изменение терапии онкологического заболевания.

Трехкратный обладатель Кубка мира перенес операцию по удалению опухоли в сентябре прошлого года и почти месяц провел под присмотром врачей. В больнице тогда сказали, что ему нужно будет пройти курс химиотерапии.

Ни доктор, ни сам Пеле не сообщили тогда подробностей ни о серьезности его опухоли, ни о том, как именно продвигается лечение.

В 2021 году экс-бомбардир сборной Бразилии перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и с тех пор постоянно проходил лечение.

Один из величайших футболистов всех времен в последние годы не раз решал проблемы со здоровьем. После операции на бедре у него периодически возникали боли, и теперь он не может ходить без посторонней помощи. После операции в сентябре он сначала покинул больницу, а потом вернулся в нее, где пробыл до середины октября.