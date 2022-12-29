В четверг, 29 декабря, после долгой и продолжительной болезни скончался легендарный бразильский футболист Пеле. Ему было 82 года.

В сентябре прошлого года троекратный чемпион мира Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Лечение опухоли продолжалось и зимой. Футболиста выписывали на Рождество, чтобы он отпраздновал праздник дома.

Однако позднее СМИ писали, что у бывшего спортсмена были обнаружены новые опухоли в кишечнике, печени, а также на начальной стадии в легком.

В начале декабря дочь Пеле Флавия рассказала бразильским журналистам о состоянии здоровья отца.

"Он заболел ковидом. Отец сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в легких. Поэтому он в больнице, получает помощь, но не находится в реанимации", - объяснила дочь легенды футбола.

26 декабря Пеле попрощался с родными и друзьями. Акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид рассказал, что состояние легендарного футболиста ухудшилось.

Каким же был "король футбола" и за что он получил такой титул?

Ранние годы

Пеле родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Корасойнс, Бразилия. По документам он Эдсон Арантес ду Насименту. Свое прозвище Пеле он получил еще в детстве. Сам Пеле утверждал, что не знает, за что его так прозвали и что означает это слово. Зато в интервью 2006 года газете The Guardian объяснил, что его назвали Эдсон в честь изобретателя Томаса Эдисона.

Его отец профессионально играл в футбол, но из-за несчастного случая, произошедшего на матче, был вынужден покинуть большой спорт. Именно он и научил сына основным футбольным навыкам.

Уже в школьном возрасте Пеле значительно превосходил своих сверстников в мастерстве владения мячом. Однако отнюдь не благодаря регулярным тренировкам, поскольку юноша уделял оттачиванию навыков очень мало времени, так как был вынужден подрабатывать чистильщиком обуви. В 7 лет мальчик впечатлил тренера местной юношеской команды и попал в число юниоров.

Футбольная карьера

Оказавшись среди начинающих футболистов, Пеле проявил характер и заработал место нападающего. Спустя несколько лет команду возглавил тренер Валдемар де Брито. Именно он рассказал своим друзьям из клуба "Сантос" о необыкновенном мальчике, который схватывает все на лету. В результате на подростка обратили внимание, и уже в 15 лет Пеле подписал свой первый контракт и начал играть в основном составе "Сантоса".

Благодаря своей технике и результативности он стал главным нападающим. Первым серьезным испытанием для Пеле считается матч против сильной команды "Коринтианс". Когда началась игра, никто и представить не мог, что юный футболист сумеет забить два гола и тем самым позволит своей команде выиграть. В итоге в 1956 году "Сантос" заслуженно получил чемпионский кубок.

За 19 лет, проведенных в "Сантосе", Пеле удалось забить 1 091 гол и провести 1 116 матчей.

Пеле принял участие и в трех чемпионатах мира: в 1958, 1962 и 1970 годах. В каждом матче он сыграл ключевую роль. Несмотря на то, что все футболисты тренировались по одной методике, превзойти Пеле так никому и не удалось. Бразильцы считали его истинным героем и символом страны, выведшим футбол на совершенно иной уровень. С его участием сборная Бразилии стала профессиональной командой, способной соревноваться с лучшими футбольными коллективами мира.

В 1970-х годах Пеле решил сделать перерыв, после чего намеревался навсегда покинуть спорт. В последний раз в качестве главного нападающего сборной Бразилии Пеле выступил в 1974 году. Однако неожиданно в 1975 году он подписал контракт с нью-йоркским футбольным клубом "Космос".

Считается, что главную роль в подписании контракта сыграла возможность популяризации футбола в США, ведь "европейский футбол", или, как называют его американцы, soccer, в то время был не очень распространен в Новом свете. После прихода Пеле в "Космос" на матчах с его участием американские стадионы были забиты до отказа, а количество болельщиков превышало обычное в десять раз.

В первый октябрьский день 1977 года в прощальном матче на поле нью-йоркского стадиона Giants Stadium Пеле сыграл по одному тайму за "Сантос" и "Космос". Именно в ворота родного клуба Пеле забил последний в своей карьере 1 281-й гол.

"Король футбола"

В биографии под названием "Моя жизнь и красивая игра", которая вышла в 1977 году, Пеле так рассказал о своем титуле: "Чемпионат мира 1958 года был моей стартовой площадкой. Я был на первых страницах газет и журналов по всему миру. Сразу после победы Paris Match опубликовал мою фотографию с подписью "Появился новый король". Прозвище прилипло, и очень скоро меня стали звать королем Пеле, или просто королем".

Секрет мастерства

Футбольные эксперты считают, что Пеле сумел развить потрясающее периферийное зрение, а потому видел значительно больше, чем другие игроки. Все восхищались его феноменальной скоростью реакции и умением проанализировать ситуацию и выбирать наиболее верное решение за считанные доли секунд, неустанными скоростными тренировками, отработкой ударов с обеих ног, врожденным "голевым чутьем".

Сам же Пеле говорил о своем успехе так: "Футбол не звездная игра, а командная. Без общих усилий победа в футболе невозможна".

Карьера после ухода из спорта

После ухода из спорта Пеле заключил контракт с корпорацией Pepsi и начал заниматься с начинающими футболистами-подростками. В свободное от работы время он учился в обыкновенной средней школе. Окончив обучение, Пеле поступил в нью-йоркский институт и в итоге получил диплом экономиста.

Вскоре он привлек внимание режиссеров. На счету Пеле более 50 кинокартин, в том числе документальных. В большинстве случаев легенда футбола выступал с камео – то есть играл самого себя.

Значимыми проектами стали такие киноленты, как "Король Пеле", "Цена победы","Истинная Бразилия", "Это Пеле", "Золотая команда", "Тренер", "Пеле навсегда", "Страсти Мартинса", "Венгрия Пушкаша". Кроме того, в 1981 году на экраны вышла военная драма "Победа", где Пеле появился вместе с голливудскими звездами Сильвестром Сталлоне и Майклом Кейном. Кинокартина повествует о лагере заключенных, в котором создают сильную футбольную команду. А в 1986 году Пеле стал ключевым персонажем драмы "Точный удар".

В 1990 году Пеле объявил журналистам, что подумывает баллотироваться на пост президента Бразилии на выборах 1994 года. Его намерение осталось неосуществленным, но правительство Бразилии предложило Пеле пост министра по делам молодежи и спорта. Именно благодаря Пеле был принят закон, практически избавивший футбол от коррупции. Параллельно с этим он стал официальным послом Доброй воли. Также Пеле обзавелся собственным брендом - известной маркой кофе "Cafe Pele".

Последним значимым событием в жизни футболиста стали съемки в 2016 году в биографической драме "Пеле: рождение легенды", которая знакомит зрителей с ранними годами, изнурительными тренировками и длинным путем к славе "короля футбола".

Интересные факты

В жизни Пеле было много запоминающихся моментов. Вот лишь некоторые из них.

На протяжении всей своей карьеры Пеле отказывался быть капитаном команды - как "Сантоса", так и национальной сборной. Капитанскую повязку он надел единственный раз в жизни: во время матча сборной Бразилии против сборной мира в Милане, который был организован в 1990 году в честь его 50-летия - через 19 лет после ухода Пеле из национальной сборной. Он провел на поле первый тайм. Бразильцы проиграли со счетом 2:1.

5 сентября 1972 года, когда "Сантос" проводил матч в столице карибского государства Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейне, там происходили гражданские волнения. По дороге из аэропорта футболисты видели в городе танки. "Мы решили, что отыграем побыстрее и прыгнем назад в самолет", - вспоминал в 2010 году бывший защитник "Сантоса" Назарено Обердан. Но когда Пеле на 43-й минуте забил гол, восторженные болельщики высыпали на поле, подняли его на плечи и понесли по улицам города. Все обошлось благополучно.

Пеле четыре раза в жизни стоял в воротах "Сантоса", в том числе в полуфинале чемпионата Бразилии 1964 года, и не пропустил ни одного мяча.

В фильме "Побег к победе" о футбольном матче между командами союзных военнопленных и гитлеровских лагерных охранников главную роль вратаря команды пленных и организатора побега исполнил Сильвестр Сталлоне, уже бывший к тому времени звездой благодаря фильмам о Рокки. Кроме актеров, в "Побеге к победе" снялись восемь профессиональных футболистов, фактически игравших самих себя, в том числе и Пеле. В одной из сцен 41-летний Пеле забил гол акробатическим ударом в прыжке через голову, причем дубля не понадобилось. А вот Сталлоне, по словам Пеле, выглядел неубедительно. По замыслу авторов фильма, Пеле должен был играть вратаря, а Сталлоне - нападающего, но план пришлось пересмотреть, потому что актер якобы не мог попасть по мячу.

Пеле был назван спортсменом столетия Объединенным Национальным Олимпийским Комитетом мира в 1999 году, хотя он сам никогда не выступал на Олимпиаде.

Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Топ-18 голов великого футболиста можно посмотреть на видео YouTube.