Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов.

Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн".

""Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27, вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента", - говорится в документе.

Кроме того, пресс-служба клиники также выразила соболезнования семье легендарного "короля футбола".

Напомним, в сентябре прошлого года троекратный чемпион мира Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Лечение опухоли продолжалось и зимой. Футболиста выписывали на Рождество, чтобы он отпраздновал праздник дома.

Однако позднее СМИ писали, что у бывшего спортсмена были обнаружены новые опухоли в кишечнике, печени, а также на начальной стадии в легком.

Ранее мы писали, что 26 декабря Пеле попрощался с родными и друзьями. Акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид рассказал, что состояние легендарного футболиста ухудшилось.

Также "Страна" подробно рассказывала, каким был "король футбола" Пеле и за что он получил такой титул.