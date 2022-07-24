На мюнхенском кладбище осквернили могилу Степана Бандеры. Фото
В Мюнхене (Германия) вандалы осквернили могилу Степана Бандеры. Белый крест, стоящий на ней, изрисовали коммунистическими, фашистскими и анархическими знаками.
Об этом в Facebook сообщил живущий в Мюнхене оппозиционно настроенный белорус Алесь Чайчиц.
Он обнаружил на могиле оскверненное надгробие и работающих рядом правоохранителей.
"Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище", - написал Чайчиц и опубликовал соответствующие снимки.
Отметим, что это уже не первый случай осквернения могилы Степана Бандеры. В марте прошлого года ее облили "неизвестным веществом", как сообщалось в прессе, и сложили на ней красные пластиковые канистры.
Фото: Facebook/Aleś Čajčyc
Скриншот: Facebook/Aleś Čajčyc
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