В Мюнхене (Германия) вандалы осквернили могилу Степана Бандеры. Белый крест, стоящий на ней, изрисовали коммунистическими, фашистскими и анархическими знаками.

Об этом в Facebook сообщил живущий в Мюнхене оппозиционно настроенный белорус Алесь Чайчиц.

Он обнаружил на могиле оскверненное надгробие и работающих рядом правоохранителей.

"Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище", - написал Чайчиц и опубликовал соответствующие снимки.

Отметим, что это уже не первый случай осквернения могилы Степана Бандеры. В марте прошлого года ее облили "неизвестным веществом", как сообщалось в прессе, и сложили на ней красные пластиковые канистры.

Фото: Facebook/Aleś Čajčyc

Скриншот: Facebook/Aleś Čajčyc

Ранее "Страна" писала, что братскую могилу советских воинов в берлинском Трептов-парке осквернили неизвестные.

Также мы рассказывали, что в Измаиле Одесской области облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Кроме того, сообщалось, что в Полтаве памятник Петру I облили краской и оставили на нем надпись "оккупант".