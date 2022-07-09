На могиле экс-премьера Ефима Звягильского на Байковом кладбище появился памятник с изображением шахты. Фото
На могиле бывшего народного депутата многих созывов и экс-премьер-министра Украины Ефима Звягильского, похороненного в ноябре 2021 года, появился памятник.
На памятнике изображена шахта - Звягильский долгое время возглавлял шахту имени Засядько.
Ефим Звягильский похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Его могила размещена на участке около могил бывшего мэра Киева Александра Омельченко и первого президента Украины Леонида Кравчука, а также убитого в начале марта при странных обстоятельствах члена переговорной группы Украины и России Кирева.
Там же захоронен известный хореограф Григорий Чапкис. При этом памятник на его могиле так до сих пор и не поставили.
Также нет памятника и около могилы Александра Омельченко.
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