Погиб зять экс-премьера Украины Анатолия Кинаха - Александр Ковалко. Трагическую новость в Facebook сообщила жена Кинаха Марина. Обстоятельства гибели не сообщаются.

Погибший был женат на приемной дочери Анатолия Кинаха Наталье.

Ковалко был советником главы правления "Нафтогаза" по вопросам добычи газа. Ранее он занимал должность замглавы правления этой компании, а также "Укрнафты".

Александру Ковалко было 52 года.

Ранее сообщалось о смерти одного из основателей украинской газеты "Бизнес" Владимира Чепового.

Также мы писали о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

Кроме того, сообщалось, что нардеп Стефанишина рассказала о смерти своего родного брата.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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