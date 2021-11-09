Во вторник, 9 октября, в центре столицы проходит прощание с бывшим народным депутатом многих созывоа и экс-премьер-министром Украины Ефимом Звягильским, который скончался в возрасте 87 лет 6 ноября.

Он умер 6 ноября в институте сердца от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Страна" рассказывает, как прошла панихида, и публикует репортаж из клуба Кабинета Министров.

Прощание началось в 10:00 и продлится до 12:00.

Ефим Звягильский был Героем Украины, исполнял обязанности премьера с 1993 по 1994 годы.

На церемонию прощания приехал украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Он заявил, что никогда не представлял Звягилького без Донбасса, а Донбасс без него.

"Я уважал и буду уважать этого человека, это большой патриот Донбасса и большой патриот Украины, светлая ему память",- заявил Ахметов.

На церемонию прощания привезли много похоронных венков. В том числе от Владимира Зеленского.

От Верховной Рады Украины - Звягильский был народным депутатом с первого по восьмой созыв парламента.

В 2019 году в силу преклонного возраста впервые с 1990 года не стал баллотироваться в нардепы.

Венок из хвои и белыми цветами - от вдовы Ефима Звягильского.

После завершения церемонии прощания военные вынесли портрет Звягильского, его награды и гроб.

Похоронят Ефима Леонидовича на Байковом кладбище.

"Страна" описывала биографию Ефима Звягильского. Он был был самым известным "угольным" генералом Украины. И, если брать вместе с периодом СССР, руководил донецкой шахтой имени Засядько фактически 38 лет.

Также мы публиковали личные воспитания историка Евгения Ясенова о Звягильском.

"Самое яркое мое воспоминание о Ефиме Леонидовиче Звягильском связано с его участием в выборах 1994 года. Тогда главным его конкурентом по округу был Георгий Буйко, лидер донецких коммунистов. Пиарщики Звягильского изготовили и разбросали по всему Киевскому району города листовки, где очень крупно было написано: ГОЛОСУЙТЕ ЗА ШАХТЕРА-ЗЕМЛЯКА, А НЕ ЗА КОММУНИСТА БУЙКА!

И фотография Звигяльского в шахтерской робе и каске. Это, безусловно, был шедевр политической агитации, один из самых запоминающихся в моей жизни.

При этом Ефим Леонидович на публике был осторожен в высказываниях, а интервью, которое я у него брал после его прихода на пост мэра, стало одним из самых не ярких за всю историю журналистики. Он отлично умел обходить острые углы.

Разговор состоялся в начале 1993-го." Подробнее...