В Беларуси начались совместные с Россией учения. Для этого задействуют все аэродромы
В понедельник, 16 января, начались летно-тактические учения российских и белорусских военных в Беларуси. Для обеспечения проведения маневров задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что речь идет об авиационных подразделениях вооруженных сил Беларуси и РФ, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).
От РФ в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Главной целью учений является "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".
Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщает, что в белорусский аэропорт Барановичи прибыли следующие самолеты ВС РФ:
- 4 самолета Су-34;
- 4 самолета Су-30;
- 4 военно-транспортных самолета Ан-12.
Напомним, ранее учения продлили. По данным на 6 января, общее число продлений составляло 37 недель.
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