В понедельник, 16 января, начались летно-тактические учения российских и белорусских военных в Беларуси. Для обеспечения проведения маневров задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет об авиационных подразделениях вооруженных сил Беларуси и РФ, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

От РФ в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Главной целью учений является "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщает, что в белорусский аэропорт Барановичи прибыли следующие самолеты ВС РФ:

4 самолета Су-34;

4 самолета Су-30;

4 военно-транспортных самолета Ан-12.

Напомним, ранее учения продлили. По данным на 6 января, общее число продлений составляло 37 недель.

Ранее в МИД РФ озвучили "условия", при которых Беларусь может вступить в войну против Украины.

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