В Волынской области бобры помогают украинской армии оборонять границу с Беларусью на фоне слухов об угрозе повторного вторжения войск РФ.

Об этом сообщает SkyNews.

Представитель подразделения Волынской бригады ВСУ Сергей Хоминский заявил, что благодаря местной популяции бобров одно из направлений для наступления стало непроходимым.

"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", - заявил он.

Из-за заболоченности полей, территория вдоль границы Украины и Беларуси стала непроходимой, сообщает аналитик Конрад Музыка, руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting.

"Это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог. Это позволит украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией", - заявил он.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заявили также о сильном подъеме воды на одном из притоков реки Припять из-за речных заторов, вызванных сходом льда.

Ранее мы писали, что в Киевской области укрепляют границу с Беларусью. Там Силы обороны устанавливают минные заграждения. Эти мероприятия совершают для предотвращения нападения со стороны Беларуси.