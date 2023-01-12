В МИД Украины отрицают сообщение журналиста "Радио Свобода" о том, что Украина просила ЕС не вводить санкции против Беларуси в последних принятых пакетах.

"Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее Рикард Йозвяк, известный своими точными инсайдами из кулуаров европейской политики, заявил, что Украина просила ЕС не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.