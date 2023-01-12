Потенциальная угроза наступления российских военных с территории Беларуси будет сохраняться в течение года. Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси с целью проведения учений.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Он сообщил, что на территории Беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения Вооруженных сил РФ и Беларуси под названием "Щит союза-2023". При этом вместо обучения "Центр-2023" планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".

Громов отметил, что особенностью данных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для соответствующих действий.

"Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступления с территории Беларуси не наблюдается", - сказал он.

Как писала "Страна", Россия перебросила в Беларусь еще 40 вагонов с техникой и сотнями военных.

Напомним, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнер" на базе охранного предприятия.