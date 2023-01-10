Армения сообщила в ОДКБ о нецелесообразности проведения учений Организации на территории государства. Штаб ОДКБ (военный союз во главе с Россией) теперь прорабатывает возможность их проведения в другом месте.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, Минобороны Армении уже проинформировало организацию о данном решении.

Это сообщение прокомментировали в Кремле.

"В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - цитируют пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российские СМИ.

Напомним, что отношения Армении и России ухудшились после того как азербайджанские войска с боями зашли на территорию Армении осенью прошлого года и ОДКБ не предприняла военные действия в ответ. А также после того как азербайджанцы перекрыли единственную дорогу из Нагорного Карабаха в Армению, которую контролировали российские миротворцы. Ереван тогда заявил, что россияне не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности на этой дороге.

Как писала "Страна", в Кыргызстане также внезапно отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" в октябре прошлого года.