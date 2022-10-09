Руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабных учений миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2022". Учения должны были пройти с 10 по 14 октября в Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс".

При этом упоминание об учениях также было убрано из календаря мероприятий на официальном сайте ОДКБ.

Поначалу о причинах отмены ничего не сообщалось, хотя ранее говорилось, что в учениях должны были принять участие в том числе и Вооруженные силы Таджикистана, с которым у Кыргызстана недавно возник пограничный конфликт.

Однако позже стало известно о требовании властей Кыргызстана, чтобы таджикскую сторону не пустили на мероприятие из-за произошедшего инцидента на границе.

Между тем в Кремле заявляли, что не рассматривали вариант ввода сил ОДКБ в Украину, несмотря на предложение генсека ОДКБ ввести войска организации на Донбасс.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области утром 7 октября прошли очередные учения саперов. Областная военная администрация предупреждала о плановых взрывах в Дымерском районе.