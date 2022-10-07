В Киевской области утром в пятницу, 7 октября, снова пройдут учения саперов. Областная военная администрация предупреждает о плановых взрывах в Дымерском районе.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА, обнародованном в Telegram.

"В рамках запланированных мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах возможны звуки взрывов", - заявили в ОВА.

Кроме того, в Киевской области пиротехники продолжают выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами на территории региона.

Напомним, накануне под Киевом прогремел взрыв, который было слышно в разных частях города. Позже в ОВА заявили, что это последствия учений.

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