Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

Об этом сообщается на ее сайте.

Ранее ФСБ заявила, что автомобиль, фигурирующий в деле о подрыве Крымского моста, прибыл в Армению из Грузии и прошел в этой стране все досмотры, предусмотренные процедурами ЕврАзЭС.

Также в российской спецслужбе заявили, что среди фигурантов дела есть граждане Армении.

Для проверки достоверности этих сведений СНБ Армении возбуждено уголовное дело "в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ и подделки документов".

Напомним, что в ГУР назвали "ерундой" обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста.

По версии ФСБ, главным "организатором" подрыва Крымского моста является глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

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