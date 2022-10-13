Появились фото поврежденного Крымского моста, сделанные из космоса.

Снимки опубликовала в Twitter американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

В сообщении под фото указывается, что на них виден ремонт железнодорожного полотна Крымского моста и поврежденные участки пролета автомобильного моста.

Состояние Крымского моста после взрыва

Также на снимках можно увидеть машины, которые едут по мосту.

По Крымскому мосту едут машины

А неподалеку - паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.

Паром, который везет грузовики

Напомним, что взрыв и пожар на Крымском мосту произошли 8 октября. После чего был разрушен один пролет автомобильного моста.

В российской ФСБ обвинили в подрыве украинскую разведку и заявили, что задержали по подозрению пятерых человек - граждан РФ, Армении и Украины.

В Главном управлении разведки Украины назвали такие заявления ерундой и фейками.

Взрыв на Крымском мосту РФ использовала, как повод для массированной ракетной атаки по городам и инфраструктуре Украины, которая началась 10 октября.

При этом в Белом доме считают, что атаку такого масштаба в РФ готовили задолго до взрыва на Крымском мосту и он стал лишь формальным поводом.